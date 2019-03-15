Пятница, 15 Март, 08:35

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,4
€ 74,06
Обь
-17см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Новости

Власти Горно-Алтайска объяснили резкое подорожание "коммуналки" в городе

, ИА "Амител"
По мнению чиновников, причина не в росте тарифов
Дорогая 'коммуналка' / Фото: Kostroma-life.ru

Дорогая "коммуналка" / Фото: Kostroma-life.ru

Администрация Горно-Алтайска объяснила резкое подорожание "коммуналки" увеличением потребления, а не ростом тарифов. Это следует из официального ответа на запрос Службы Новостей "FM-Продакшн". Документ за подписью главы администрации Горно-Алтайска Ольги Сафроновой пришел после вышедшего сюжета о высокой плате за ЖКХ. Ранее горожане сообщали о том, что с января цены на коммунальные услуги резко выросли. В некоторых случаях на 40%.

Как сообщает Служба Новостей "FM-Продакшн", власти Горно-Алтайска месяц отвечали на официальный запрос редакции о коммунальных тарифах. В это время к журналистам продолжали обращаться горожане.

Один из жильцов 60-го дома на Коммунистическом проспекте сообщил, цены февраля и минувшего года за коммунальные услуги изменились более, чем на две тысячи рублей: "В последней квитанции, которую я получил за февраль, сумма – 9 тысяч 300 рублей. И это при моей зарплате 15 тысяч рублей! Заметное изменение произошло с января этого года, потому что до декабря прошлого года цены были на уровне семи тысяч: 6600, 6300 стояло в квитанциях. То есть сразу более чем на 2000 прыгнула квартплата".

В официальном письме за подписью главы администрации города Ольги Сафроновой говорится, что в Республике Алтай цены на услуги ЖКХ действительно выросли, но всего на 1,7%. Рост платы городские власти объяснили увеличением потребления, но не ростом тарифов. Однако еще одна жительница проспекта Коммунистического говорит об обратном:

"Оказывается, у нас еще с 20 декабря было увеличение тарифов и сделан перерасчет. Если мы раньше платили 3,5 тысячи, а сейчас просто за отопление 4,5 тысячи рублей. То есть получается, что у нас на тысячу рублей увеличилось (стоимость отопления – прим. редакции). Возросла цена и на электроэнергию, и на горячую, и на холодную воду, то есть полностью на все".

Также власти сообщают, что в Республике Алтай цены за услуги ЖКХ действительно выше, нежели в соседних регионах. Связано это со многими факторами, в том числе с тем, что местность горная, а стоимость топлива значительно выше, чем в соседних регионах, за счет транспортной составляющей.

"Тарифы на коммунальные услуги в Республике Алтай, действительно, в среднем выше в 1,5-2 раза, чем в соседних регионах. Это связано с небольшими объемами генерации и реализации коммунальных ресурсов, территориальным расположением, характером местности (горная), в связи с чем меняется протяженность сетей, разбросанность объектов, появляется необходимость дополнительного подъема питьевой воды", – говорится в официальном ответе администрации.

Власти также отмечают, что большую роль играет и уровень энергоемкости установленного на котельных оборудования, степень изношенности сетей и оборудования, "что соответственно влияет на расходы, необходимые для поддержания систем снабжения коммунальными услугами в рабочем состоянии, особенности схемы теплоснабжения, конструктивные особенности и степень застройки жилья, обуславливающие соответственно различные величины тепловых нагрузок и потерь тепла.

На размер тарифов на тепловую энергию также влияют затраты, связанные с видом используемого топлива (стоимость природного газа, стоимость жидкого, твердого топлива в городе Горно-Алтайске существенно выше, чем в городах соседних регионов из-за составляющей по транспортировке топлива)", – сообщается в официальном письме за подписью главы администрации города Ольги Сафроновой.

Служба Новостей "FM-Продакшн" продолжает принимать жалобы от горожан по номеру WhatsApp 8-923-649-96-41, 8-923-649-96-41 с пометкой Горно-Алтайск.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

15.03.2019 08:19
месный

почему, почему, да походу потому, что кто-то присмотрел себе виллу гденить в сардинии и ещё постройку яхты заказал

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
08:26
"Понимать потенциал": профессор АлтГУ рассказал, каким он видит будущее вуза 0
08:13
Первый и последний: как Михаил Горбачев занял пост президента СССР 3
08:02
День открытых дверей: АлтГПУ приглашает школьников с пользой провести каникулы 0
07:50
Власти Горно-Алтайска объяснили резкое подорожание "коммуналки" в городе 1
07:34
Charity Market приглашает в творческое пространство "Друзья" 0
07:19
Новый фасад, кресла и лед: Дроздов рассказал, как обновят Дворец спорта 3
07:03
Двухэтажную квартиру с камином и спальней на балконе продают в Барнауле 0
06:48
Всего 19% врачей: на Алтае катастрофически не хватает патологоанатомов 2
06:32
Неловкие и смешные ситуации, с которыми сталкиваются туристы в отелях 1
06:17
Мартовская жара: в Алтайском крае потеплеет до +15 градусов 0
06:01
Азартное искусство: как в Барнауле открыли межрегиональную молодежную выставку 0
05:54
Всегда виноват: Матвиенко оценила шутку про законы о фейках и оскорблении власти 0
04:52
Чиновник назвал первых калининградцев "ссыльными, мародерами и уголовниками" 0
03:56
Глава СПЧ попросил Путина отклонить законы о фейках и неуважении к власти 0
02:56
Верховный суд запретил банкам менять различные условия без согласия клиента 0
01:11
"Роснефть" назвала бабьими сплетнями инвестиции $9 млрд в Венесуэлу 0
00:14
Россия и США потратят 1 млрд долларов на исследование Венеры 0
23:56
Емельяненко, отсидевший 10 суток, зачитал стихи Есенина о душе хулигана 1
23:39
Солистка "Балета толстых" скончалась из-за проблем с лишним весом 0
23:01
Орешкин "на лабутенах и в штанах" посетил съезд промышленников России 0
22:46
Забайкальский пожарный объявил голодовку из-за отсутствия денег и обмундирования 0
22:21
Юлии Началовой стало лучше "на один шажок" 0
22:08
Пьяный житель Алтая, желая помириться, ногой выбил дверь в жилище возлюбленной 0
21:56
США направили в Европу бомбардировщики, способные нести ядерное оружие 1
21:41
Путин обсудил с крупными предпринимателями проблемы защиты их бизнеса 1
21:31
Потому что мешал: умирающего мужчину выкинули на улицу из маршрутки в Омске 3
20:53
Герман Греф назвал главную проблему России 3
20:36
Депутат, рассказавший о тунеядцах с маленькой пенсией, подал в отставку 2
20:16
Появился трейлер фильма "Мстители: Финал" 0
19:45
Более 100 детей с онкологией заразили гепатитом С в Приамурье 0
19:31
Россияне назвали самые престижные сферы для трудоустройства 0
19:08
Коротко о главном: снос усадьбы, долги муниципалитетов и крыши с подогревом
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 14 марта
18:52
СК завел дело по факту расселения алтайских сирот в покрытый плесенью дом 0
18:31
Виктор Томенко: посевная площадь на Алтае будет больше, чем в прошлом году 0
18:01
Посоветовавший диабетикам похудеть депутат заявил, что его неправильно поняли 13
17:48
Юный житель Алтайского края побил полицейского в присутствии своей матери 2
17:33
Дума одобрила ужесточение наказания за "высшее положение в преступной иерархии" 5
17:21
Автомобиль слетел с дороги и врезался в забор кладбища под Барнаулом 3
17:14
Бизнесмены, экономисты и журналисты репетируют "Последнюю любовь Дон Жуана" 1
17:03
Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX 0
16:51
Магаданские бизнесмены пустили тюленей на колбасу 5
16:22
Барнаул может принять чемпионат мира и Европы по гребле в 2023 и 2024 годы 0
16:18
Россиян призвали отказаться от гамбургеров, пиццы, бекона, ветчины и колбас 10
16:02
Шаманов оштрафовали на три тысячи рублей за пять убитых во имя России верблюдов 1
15:49
Алтайские муниципалитеты наращивают новые долги после большой краевой помощи 1
15:32
Столкновение автомобилей блокировало движение в спальном районе Барнаула 5
15:24
Стоимость полезных ископаемых в России впервые подсчитали 8
15:12
Ручей размывает дорогу в Горно-Алтайске 1
15:03
Жениха и невесту в Башкирии едва не придавило фасадом у дверей ЗАГСа 4
14:57
Житель Горно-Алтайска избил мать кастрюлей из-за замечания о пьянстве 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.