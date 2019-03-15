Администрация Горно-Алтайска объяснила резкое подорожание "коммуналки" увеличением потребления, а не ростом тарифов. Это следует из официального ответа на запрос Службы Новостей "FM-Продакшн". Документ за подписью главы администрации Горно-Алтайска Ольги Сафроновой пришел после вышедшего сюжета о высокой плате за ЖКХ. Ранее горожане сообщали о том, что с января цены на коммунальные услуги резко выросли. В некоторых случаях на 40%.

Как сообщает Служба Новостей "FM-Продакшн", власти Горно-Алтайска месяц отвечали на официальный запрос редакции о коммунальных тарифах. В это время к журналистам продолжали обращаться горожане.

Один из жильцов 60-го дома на Коммунистическом проспекте сообщил, цены февраля и минувшего года за коммунальные услуги изменились более, чем на две тысячи рублей: "В последней квитанции, которую я получил за февраль, сумма – 9 тысяч 300 рублей. И это при моей зарплате 15 тысяч рублей! Заметное изменение произошло с января этого года, потому что до декабря прошлого года цены были на уровне семи тысяч: 6600, 6300 стояло в квитанциях. То есть сразу более чем на 2000 прыгнула квартплата".

В официальном письме за подписью главы администрации города Ольги Сафроновой говорится, что в Республике Алтай цены на услуги ЖКХ действительно выросли, но всего на 1,7%. Рост платы городские власти объяснили увеличением потребления, но не ростом тарифов. Однако еще одна жительница проспекта Коммунистического говорит об обратном:

"Оказывается, у нас еще с 20 декабря было увеличение тарифов и сделан перерасчет. Если мы раньше платили 3,5 тысячи, а сейчас просто за отопление 4,5 тысячи рублей. То есть получается, что у нас на тысячу рублей увеличилось (стоимость отопления – прим. редакции). Возросла цена и на электроэнергию, и на горячую, и на холодную воду, то есть полностью на все".

Также власти сообщают, что в Республике Алтай цены за услуги ЖКХ действительно выше, нежели в соседних регионах. Связано это со многими факторами, в том числе с тем, что местность горная, а стоимость топлива значительно выше, чем в соседних регионах, за счет транспортной составляющей.

"Тарифы на коммунальные услуги в Республике Алтай, действительно, в среднем выше в 1,5-2 раза, чем в соседних регионах. Это связано с небольшими объемами генерации и реализации коммунальных ресурсов, территориальным расположением, характером местности (горная), в связи с чем меняется протяженность сетей, разбросанность объектов, появляется необходимость дополнительного подъема питьевой воды", – говорится в официальном ответе администрации.

Власти также отмечают, что большую роль играет и уровень энергоемкости установленного на котельных оборудования, степень изношенности сетей и оборудования, "что соответственно влияет на расходы, необходимые для поддержания систем снабжения коммунальными услугами в рабочем состоянии, особенности схемы теплоснабжения, конструктивные особенности и степень застройки жилья, обуславливающие соответственно различные величины тепловых нагрузок и потерь тепла.

На размер тарифов на тепловую энергию также влияют затраты, связанные с видом используемого топлива (стоимость природного газа, стоимость жидкого, твердого топлива в городе Горно-Алтайске существенно выше, чем в городах соседних регионов из-за составляющей по транспортировке топлива)", – сообщается в официальном письме за подписью главы администрации города Ольги Сафроновой.

Служба Новостей "FM-Продакшн" продолжает принимать жалобы от горожан по номеру WhatsApp 8-923-649-96-41, 8-923-649-96-41 с пометкой Горно-Алтайск.