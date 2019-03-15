С 1 марта 2019 года в благотворительном магазине Charity Market заработало творческое пространство "Друзья". Здесь гости могут приятно провести время и поучаствовать в интересных мастер-классах.

Charity Market работает в Барнауле больше полугода. За это время он успел приобрести постоянных клиентов, которых регулярно радует низкими ценами и щедрыми акциями.

CHARITY MARKET – первый благотворительный магазин Барнаула. Здесь продаются вещи, которые были пожертвованы фонду "Облака" (лишь 10% от вещей с согласия дарителя). Все средства, вырученные с продажи, идут на помощь подопечным "Облаков" и приюта "Успех".

В магазине люди с невысоким доходом могут покупать качественные вещи. Все, что им необходимо, по удивительно низким ценам. Красивые платья и блузки всего за 90 рублей. Пальто или куртка – 250 рублей. По такой же доброй цене можно купить обувь и сумки. А за 20 рублей можно приобрести детские вещи или книгу.

Кроме того, на средства магазина содержится пункт приема вещей фонда. И именно благодаря этому нуждающиеся люди со всего края могут получать помощь.

Теперь магазин хочет не только давать возможность обновлять свой гардероб за небольшие средства, но и объединять вокруг себя творческих единомышленников.

"Мы хотим дать людям то, что они все время ищут в огромных мегаполисах – друзей. Это место, где ты можешь быть собой в любом настроении, с любым социальным статусом и в любой роли. И найти таких же, как и ты. Своих настоящих друзей. Или провести время с близкими. Свободное пространство "Друзья" будет наполнено мастер-классами, лекториями, концертами, кулинарией, ароматным кофе и вкусными книгами, а также просмотрами фильмов", – говорят в магазине.

Уже с 15 по 17 марта 2019 года в пространстве "Друзья" гостей ждет насыщенная программа.

15 марта, пятница

15:00-17:00 – "Основы фотографии". Мастер-класс от Ивана Неклюдова – основателя и одного из преподавателей фотошколы "ZOOM".

17:00-19:00 – "Сам себе визажист". Ведет друг фонда "Облака" визажист Юлия Карпова.



16 марта, суббота

12:00-14:00 – "Изготовление талисманов счастья" с добрым волшебником фонда "Облака" Игорем Якубой.

14:00-16:00 – "Любовь и семейные отношения". Астролог Надежда Толмачева поведает о взаимосвязи влияния планет на наши судьбы.



17 марта, воскресенье

12:00-14:00 – Буккроссинг. Ты приносишь книгу и получаешь любую понравившуюся книгу в подарок.

15:00-17:00 – "Рейсы прямиком в ТВОЙ КОСМОС" с Денисом Димитриади. Сибирская йога звука. Поющие чаши.

Участие в мастер-классах благотворительное: стоимость составляет всего 49 рублей. Количество мест – 30 человек. Все деньги будут переданы фонду "Облака" и приюту "Успех".

По вопросам работы пространства "Друзья" звоните по телефону: +7-961-231-35-05. Если вы хотите провести интересный мастер-класс или лекцию, также можете сообщить о своем желании по этому телефону. Вас внесут в расписание, и так вы сделаете свой вклад в доброе дело.

Приглашаем вас провести увлекательно время в нашем свободном пространстве "Друзья". Ждем вас по адресу: пр. Социалистический, 64 (ТЦ "На Соборной").

Не упустите возможность сделать покупки в добром благотворительном магазине. Вместе с магазином работают пункты приема вещей фонда "Облака". Сюда вы можете принести ненужные вам вещи: от одежды и обуви до книг и мебели. Эти вещи будут переданы нуждающимся семьям города Барнаула и Алтайского края.

Здесь заботятся об удобстве клиентов. Можно найти не только качественные вещи и хорошее обслуживание. Любой человек – даритель, покупатель или участник мастер-классов – может бесплатно выпить чашку кофе или чая и угоститься сладостями.

Магазины и пункты приема работают:

– пр. Социалистический, 64 (ТЦ "На Соборной")

– ул. Шумакова, 18.

Время работы: с 10: 00 до 21:00 без обеда и выходных

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