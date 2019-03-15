Пятница, 15 марта, в Алтайском крае выдастся очень теплой – воздух в регионе местами прогреется в этот день до +15 градусов.

"Без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами туман", — говорится в прогнозе алтайского ЦГМС.

Дневные температуры составят +5…+10 градусов, в предгорьях до +15 градусов. Ветер южный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице +7…+9 градусов. Ветер южный, 6-11 метров в секунду.