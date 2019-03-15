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"Сложной может стать середина апреля": как на Алтае готовятся к паводку-2019

, ИА "Амител", Анна Маковеева
В крае провели командно-штабное учение с участием нескольких подразделений РСЧС

Масштабное противопаводковое учение провели в Барнауле 14 марта под руководством заместителя председателя правительства Алтайского края Игоря Степаненко и врио начальника ГУ МЧС по Алтайскому краю Александра Макарова.

Возле поселка Затон, который ежегодно попадает в зону подтопления, развернули городок жизнеобеспечения. Участники тренировки продемонстрировали техническое вооружение различных подразделений Алтайской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также отработали действия по спасению людей.

Спасение утопающего

По легенде, в районе условного подтопления находилось пять пострадавших. Группа спасателей направилась к ним на плавающем транспортере и эвакуировала "замерзающих" в городок жизнеобеспечения, где их ожидал медик.

Спустя несколько минут поступило еще одно сообщение о том, что недалеко от лагеря человек провалился под лед. Группа спасателей на вездеходе "Лось" выдвинулась ему на помощь. Пострадавшему оказали первую помощь в мобильном медпункте и направили его каретой скорой помощи в медицинское учреждение.

Ход учений снимали с помощью квадрокоптера, а видео выводили на большой экран. Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко и врио начальника ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров оценили, насколько оперативными и слаженными были действия спасателей. Также они осмотрели основные объекты мобильного городка, в котором нашлось место не только медпункту, но и мобильной кухне, жилым палаткам и даже душевым.

Готовность к работе в условиях паводка также продемонстрировали такие подразделения, как ветслужба, центр гигиены и эпидемиологии Алтайского края, водоканал, энергетики, полиция, спасательная служба торговли и питания и т. д.

"Мы проводим крупномасштабное учение, в котором задействована не только эта группировка. Сегодня были подняты все оперативные группы, силы и средства, участвующие в ликвидации ЧС. Проведена оценка готовности, и я могу сказать, что средства территориальной подсистемы ЧС Алтайского края к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС готовы, – рассказал Александр Макаров. – В Главном управлении создана аэромобильная группировка, которая может в течение двух часов выдвинуться в любую точку Алтайского края. Группировка разбита на бригады по 12 человек, созданы аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные бригады. Средства спасения готовы в полном объеме, личный состав экипирован, имеются средства защиты и средства транспортировки. Общая группировка сил и средств – порядка 8 тысяч человек. Она включает не только МЧС, но и органы управления полицией, Министерство здравоохранения и другие".

Дожди ускорят таяние снега

Игорь Степаненко дал предварительный прогноз развития паводка в 2019 году. По его словам, серьезных проблем, вероятно, не будет. Первая волна ожидается в начале апреля, а самый сложный период придется на середину месяца.

"Учитывая краткосрочный прогноз, можно говорить о том, что серьезных проблем не будет. Единственное, природа может нам преподнести сюрпризы в виде обильных осадков и резкого повышения температуры, как это было в прошлом году, – сказал он. – Сводки о погоде и таянии снегов мы будем получать ежедневно с 15 марта. Пока предполагается, что к концу этой недели придет похолодание, что дневные и ночные температуры будут уравновешивать процесс снеготаяния. Неожиданных для нас "тропических" ситуаций не возникает. Сложной может стать середина апреля, когда в течение нескольких дней ожидаются осадки. Дожди могут каким-то образом повлиять на скорость таяния снегов".

По словам Степаненко, в период подготовки к паводку проверят практически каждый район, каждое муниципальное образование. "Это не контрольные функции, это общие задачи, взаимодействие. Мы будем наблюдать – там, где по каким-то причинам не справятся, окажем помощь", – пояснил заместитель председателя правительства.

По предварительным данным, в 2019 году в Алтайском крае в зоне подтопления может оказаться от 20 до 25 территорий на границе с Казахстаном, Горным Алтаем, а также на других участках со сложным рельефом. При этом запасы снега в южных районах края в этом году в пределах нормы.

Кстати

После тренировки в городке жизнеобеспечения провели заседание краевой комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Участники встречи обсудили, как можно минимизировать негативные последствия паводка, разработали план первоочередных действий. В ближайшее время на подтапливаемых территориях проведут перепись населения, жителям раздадут листовки с алгоритмом действий во время паводка, состоятся тренировки на пунктах временного размещения населения.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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