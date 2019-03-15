Председатель Совфеда Валентина Матвиенко оценила новую шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением власти, передает ТАСС.

"У нас не только умные ученые, эксперты... народ — талантливейший, умнейший, креативнейший. Вчера только приняли законы Клишаса, а сегодня уже новые мемы: покритикуешь власть — подпадешь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть — подпадешь под закон о фейковых новостях. И так, и так наказание", — отметила Матвиенко.

Отмечается, что Матвиенко выступила на заседании научно-экспертного совета, цель которого — реализовать послания президента Федеральному собранию.

Она подчеркнула, что примет во внимание все предложения, высказанные на заседании.

Ранее сообщалось, что Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обратился к Владимиру Путину с просьбой отклонить и отправить на доработку законы о фейковых новостях и неуважении к власти.