Верховный суд России запретил банкам менять условия обслуживания и вводить новые комиссии без согласия граждан, пишет "Коммерсантъ".

Уникальный судебный прецедент был создан в рамках спора клиента с ПАО "Совкомбанк".

"До оказания услуги должно быть достигнуто соответствующее соглашение о возможности изменения договора банковского обслуживания в форме, которая позволяет однозначно установить согласие потребителя на обслуживание на этих условиях и добровольный выбор им объема оказанных услуг",— говорится в определении суда.

Согласно информации, указанной в определении суда (.pdf), клиент банка Николай Третьяков в октябре 2016 года оформил счет "Мой доход" и банковскую карту к нему. В марте 2017 года "Совкомбанк" удержал 120 тыс. рублей от перечисленных на счет денег на основании новых тарифов, вступивших в силу уже после заключения договора. Истец обратился в суд.