Заместитель руководителя калининградского исполкома "Единой России" Андрей Кравченко назвал "ссыльными, мародерами и уголовниками" первых послевоенных советских переселенцев в Калининград, сообщает телеканал "360".

Отмечается, что разговорили Кравченко журналисты БНК "Коми", однако часть интервью издание позднее вырезало, но цитату сохранил и опубликовал сайт Eadaily.

Сам Кравченко переехал в Калининград из Коми. "Тут очень специфичный народ. Когда город восстанавливали после войны, сюда приехали по большей части маргиналы — ссыльные, мародеры, уголовники. Если взять Магадан, то туда ссылали профессуру, интеллектуальную элиту. Здесь все наоборот: люди с очень пошатнувшейся "кредитной историей". Они заселились в особняки, ничего не созидали, ломали полы и окна, потом все сжигали — чисто потребительское отношение", — отметил Кравченко.

Местные жители не пожелали мириться с тем, что их записали в потомки маргиналов. Они резко отреагировали на слова единоросса о криминальном прошлом своих родственников. В итоге "БН Коми" удалило с сайта эту часть интервью, а сам Кравченко был вынужден опубликовать нечто вроде извинения: "Если я кого-то задел, прошу прощения". Позже он предпочел скрыть свою страницу.

Одним из критиков заявления Кравченко стал доктор исторических наук Владимир Шульгин. По его словам, такое мнение о якобы ущербных русских людях из Калининграда — это результат 30-летнего навязывания местному населению, в огромном большинстве русскому, комплекса неполноценности с сепаратистским уклоном.

"Наш край (с его "коллективно-бессознательным"), по сути, уже во многом захвачен "хорошо организованным меньшинством", сплоченным западными грантами, захватившими и внутреннее финансирование своей вредоносной деятельности. С нашим героем произошло типичное: новый переселенец, подчас прямой посланец Москвы, попадая в "окенигсберженное" русофобское окружение, чуя внедренное в массы местное антироссийское настроение, вольно или невольно к нему подстраивается. Он чует, что надо стать "своим" и сделать требуемое, хотя бы лягнуть Русь-матушку и русский народ", — подчеркнул историк.