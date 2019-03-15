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Работница лесничества торговала разрешениями на рубку леса на Алтае

, ИА "Амител"
Женщина от имени граждан, нуждающихся в древесине, оформляла доверенности
Женщина в 2016 году получила 102 тысячи рублей за то, что предоставила право на добычу древесины / Фото: http://altai.sledcom.ru

Женщина в 2016 году получила 102 тысячи рублей за то, что предоставила право на добычу древесины / Фото: http://altai.sledcom.ru

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инженера по лесопользованию Чойского лесничества, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Как установлено следствием, женщина в 2016 году получила 102 тысячи рублей за то, что предоставила право на добычу 1379 кубов деревьев.

Для этого она подделала доверенности на рубку леса от имени граждан, которые нуждались в древесине.

Впоследствии аналогичным методом работница лесничества незаконно выдала разрешение на рубку еще 370 кубометров лесного хозяйства.

Теперь женщина предстанет перед судом по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Она признала свою вину. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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