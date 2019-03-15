Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инженера по лесопользованию Чойского лесничества, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Как установлено следствием, женщина в 2016 году получила 102 тысячи рублей за то, что предоставила право на добычу 1379 кубов деревьев.

Для этого она подделала доверенности на рубку леса от имени граждан, которые нуждались в древесине.

Впоследствии аналогичным методом работница лесничества незаконно выдала разрешение на рубку еще 370 кубометров лесного хозяйства.

Теперь женщина предстанет перед судом по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Она признала свою вину. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.