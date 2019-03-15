В муниципальном казенном учреждении Новосибирска "Ритуальные услуги" 14 марта прошли обыски, сообщает "Интерфакс-Сибирь".

В следственных органах прокомментировали журналистам активность правоохранителей в офисе муниципального казенного учреждения.

По словам сотрудника СУ СКР по Новосибирской области, оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела.

Его возбудили по признакам получения взятки в крупном размере ч. 5 ст. 290 УК РФ. Более подробная информация в интересах следствия пока не разглашается.

Отметим, что МКУ "Ритуальные услуги" руководит несколькими кладбищами в областной столице, в том числе, "Гусинобродским", "Заельцовским", "Инским", "Клещихинским", "Северным", "Чемским" и "Южным".