Парламент Великобритании большинством голосов поддержал перенос Brexit на более поздний срок, сообщает РИА "Новости".

Изначально планировалось, что британцы покинут ЕС 29 марта, но английский парламент так и не смог утвердить план соглашения с Евросоюзом по этому поводу.

В связи с этим закреплены два варианта сроков Brexit в зависимости от обстоятельств.

Если парламентарии до 20 марта все-таки одобрят соглашение с Брюсселем, то датой отделения станет 20 июня 2019 года.

В противном случае, страна будет участвовать в европейских выборах в мае и состоять в Евросоюзе несколько дольше.

Напомним, члены британского правительства выступают за уход Мэй в отставку не позднее июля, чтобы новый лидер Консервативной партии мог провести следующий этап переговоров по Brexit, в случае отказа парламента выходить из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве с Брюсселем.