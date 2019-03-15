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Автоледи в Горно-Алтайске сбила женщину, переходившую дорогу на зеленый

, ИА "Амител"
Пострадавшая была госпитализирована в республиканскую больницу
Авария произошла на улице Чаптынова / Фото: 04.мвд.рф

Авария произошла на улице Чаптынова / Фото: 04.мвд.рф

Женщина 1973 года рождения, переходившая дорогу на разрешающий сигнал светофора, пострадала в результате наезда автомобиля в Горно-Алтайске, сообщили в пятницу в республиканском МВД.

Авария произошла накануне в районе дома № 11 по улице Чаптынова, когда 47-летняя жительница Чойского района, управляя автомобилем "Лада Веста", на регулируемом перекрестке не уступила дорогу и допустила наезд на горожанку.

"Женщина переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована в республиканскую больницу", – добавляют в полиции.

Водитель была трезва. По факту ДТП возбуждено административное расследование.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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