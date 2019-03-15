Хоккеисты "Алтая" завершили борьбу за Кубок Федерации, проиграв в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф "Мордовии" с результатом 1:2.

Алтайские хоккеисты забили первыми. В концовке стартового периода "Алтай" реализовал численное преимущество. В середине второго отрезка игры саранская команда также в большинстве восстановила равновесие в счете.

Победную шайбу хоккеисты "Мордовии" забросили в ворота хозяев льда за пять с половиной минут до финальной сирены. Ранее "Алтай" потерпел два поражения в Саранске – 2:6, 1:2, и одержал одну домашнюю победу со счетом 4:2.

Таким образом, барнаульские хоккеисты завершили сезон, проиграв серию со счетом 1:3. "Мордовия" в полуфинале сразится с "Чебоксарами".