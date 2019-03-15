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Глава Крайсовпрофа Иван Панов рассказал журналистам почему продал Дворец спорта и зрелищ, принадлежащий ранее организации, именно бизнесмену Михаилу Дроздову, а не правительству Алтайского края.

По его словам, 26 февраля была совершена сделка купли-продажи объекта, новым собственником стал бизнесмен Михаил Дроздов. При этом Иван Панов встречался с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, но стороны не смогли договориться. Цена, предложенная главой региона, не удовлетворила Панова, поэтому было принято решение рассмотреть более выгодные варианты.

Сумма сделки останется коммерческой тайной, но она выше кадастровой стоимости объекта, которая составляет 200 миллионов рублей. Глава Крайсовпрофа заявил, что они распорядятся полученными деньгами по назначению, согласно уставу. До этого же организация совместно с Михаилом Дроздовым погасит все долги по заработной плате перед сотрудниками Дворца спорта и зрелищ.

"Были консультации с правительством Алтайского края, я встречался с губернатором Виктором Томенко. Мы обсуждали вопрос о переходе Дворца в краевую собственность, но договоренности не были достигнуты. Правительство отказалось приобретать объект, и мы начали искать другие пути, чтобы объект и дальше функционировал. В итоге поняли, что будем продавать его Михаилу Дроздову", – сообщил журналистам Иван Панов.

По словам главы алтайских профсоюзов, Дворец спорта и зрелищ не приносил доходов. Только за электроэнергию в месяц они были вынуждены платить до миллиона рублей, а за отопление – 900 тысяч.

"Дворец зрелищ приносил около 40 миллионов рублей в год дохода. 20 из них давала аренда льда, остальное – концертно-выставочная работа. Расходы были большими. Кроме того, платили сотрудникам. Чистый доход равнялся 3 миллионам в год. 2 миллиона получал Крайсовпроф, остальное шли на счет ООО, которое арендовало объект", – рассказал журналистам Иван Панов.

Как ранее писал Amic.ru, известный барнаульский бизнесмен, совладелец предприятия "Редукционно-охладительные установки" Михаил Дроздов, который в конце февраля официально купил Дворец спорта и зрелищ, намерен провести капитальный ремонт там к осени.

Дворец спорта и зрелищ сохранит свой профиль и останется главной площадкой для проведения всех крупных событий в регионе, включая концерты, праздники и новогодние представления. При этом у нового владельца стоит еще одна задача – сделать объект более привлекательным. Так, бизнесмен намерен обновить фасад, установить новые кресла, поменять потолок и провести ремонт в фойе.