Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов предложил устраивать бездомных преклонного возраста и не имеющих жилья инвалидов в приемные семьи, сообщает "Интерфакс".

Стимулировать такое поведение граждан можно компенсациями затрат на содержание людей по тому же принципу, по которому осуществляются выплаты за принятых в семью детей.

При этом он подчеркнул, что так же, как и в случае с приемными детьми, пожилые и нетрудоспособные бомжи не должны становиться своего рода способом получения дополнительного дохода.

"К ним надо относиться по-человечески", – подчеркнул глава СПЧ.