Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов предложил устраивать бездомных преклонного возраста и не имеющих жилья инвалидов в приемные семьи, сообщает "Интерфакс".
Стимулировать такое поведение граждан можно компенсациями затрат на содержание людей по тому же принципу, по которому осуществляются выплаты за принятых в семью детей.
При этом он подчеркнул, что так же, как и в случае с приемными детьми, пожилые и нетрудоспособные бомжи не должны становиться своего рода способом получения дополнительного дохода.
"К ним надо относиться по-человечески", – подчеркнул глава СПЧ.
Комментарии
Пусть глава спч первым и возьмёт пару бомжей.
опередили)).. пусть пример покажет сначала
Молодцы
Пусть покажет пример
Возьму 5 бомжей для работы по хозяйству. Сарай теплый есть, уличный туалет тоже, запас овсянки для еды, периметр охраняется собаками, не убегут. Сколько платить будете за каждого?
вот и о людях стали задумоваться )))
15.03.2019 12:05
- гость -
Сожрут овсянку, загадят туалет, сожгут сарай, собаки сами от них убегут...
Как правильно покупать и продавать крепостных крестьян
1. Выберите крепостного, которого хотите продать. Помните, что продавать своих мужиков — не очень разумно, именно они приносят вам доход. Ваши пашенные крестьяне поштучно не продаются — только вместе с деревнями. Продавайте дворовых: они мобильны — без земли, без жилья, часто и без семьи и не приносят большого дохода. Напротив, их надо кормить—одевать. Их хорошо берут в город в качестве слуг, кухарок, горничных и на работу, не требующую серьезной подготовки.
2. Готовить крепостного к продаже не нужно: крестьянская девка — не модель на подиуме, красить и причесывать не надо. Рожа не в навозе — уже и годится. Ее покупают не в театр водить, а хозяйство вести — дом, корова, сенокос.
3. Разместите объявление в городской газете. Объявление должно содержать пол, возраст, назначение крепостной. Типичное объявление выглядит просто:
«Майор Колюбакин продает девку, умеющую кушать готовить и платье чистить, а о цене спросить в приходе Матфея апостола в Подрезовой улице».
4. Если вы продаете крепостную в провинции, где все друг друга знают, встретьтесь с соседом—помещиком на ярмарке или в трактире и договоритесь о цене.
5. Назначьте цену — от рубля до тысячи, в зависимости от того, кого продаете: молодая деревенская девка ничего не умеет, ее надо замуж выдавать — по цене теленка — 1,5 рубля; пара с детьми — готовая хозяйственная ячейка, будут хоть завтра работать и приносить доход — 30—50 рублей; обученная нужному или редкому мастерству — швея, повариха — может стоить 500 рублей и дороже. Актриса или певица в крепостной театр стоит от 2 тысяч рублей и более, но товар этот — штучный, его, как правило, не купишь по объявлению, а только по личной договоренности.
6. Оформите купчую. Заверьте ее в Юстиц—коллегии (в Москве и Петербурге) или в губернских палатах гражданского суда. Купчая является одновременно и гарантией для покупателя, что, впрочем, не страхует его от афериста, продающего чужих людей (по сговору) или своих, коих подговаривали бежать и укрывали.
7. Со сделки, записанной в книгу губернской казенной палаты, необходимо уплатить пошлину (примерно 1 % от суммы сделки).
8. Доставлять крепостную не надо, новый хозяин сам заберет товар.