Министерство науки и высшего образования РФ официально начало процедуру выборов нового ректора Алтайского государственного университета. Приказ о начале приема документов на соискание должности подписал глава ведомства Михаил Котюков.

Как следует из документа, проведение аттестации всех кандидатов должно произойти с 15 по 19 апреля, а уже к 17 мая со всеми претендентами на должность руководителя опорного вуза будут проведены собеседования. Таким образом, классический университет должен получить нового ректора уже к концу учебного года.

Напомним, что решением Ученого совета АлтГУ от 25 сентября 2018 года Сергей Землюков избран президентом вуза. Временно исполняющим обязанности ректора АлтГУ назначен директор офиса проектного управления Сергей Бочаров. На этом посту он занимался проектами, связанными с переходом к современной концепции университета. Обычно в задачи проектного офиса входит внедрение новых бизнес-процессов, чтобы повысить эффективность организации.

Сергей Землюков, объясняя свой уход, пояснил, что пришло время молодых и перспективных управленцев.