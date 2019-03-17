Нового президента избрали в Алтайской региональной ассоциации туризма

Александра Томашевич избрана новым президентом Алтайской региональной ассоциации туризма. Выборы состоялись 19 февраля 2019 года путем закрытого голосования. Как сообщила Amic.ru Александра Томашевич, ее кандидатура была выдвинута правлением ассоциации.

"В этом году было принято решение изменить внутреннюю структуру ассоциации, выделить две рабочие группы: по выездному туризму (руководитель — Евгения Беспалова, "100 дорог") и по внутреннему туризму (руководитель — Елена Биточкина, "Сибирь-Профи"). На данном этапе активами рабочих групп составлен большой план работы, ориентированный, в первую очередь, на повышение качества работы туристических компаний, включающий тренинги и образовательные курсы, участие в краевых мероприятиях, — рассказала Александра Томашевич. — Поскольку туристический рынок — динамично развивающаяся сфера бизнеса, мы должны меняться и развиваться вместе с ней. Еленой Красулиной (экс-руководителем АРАТ — прим. ред.) был задан курс, которому мы и следуем. Это активное взаимодействие с администрацией, участие во всех значимых региональных мероприятиях, привлечение новых членов ассоциации, повышение квалификации членов АРАТ и т. д". Ассоциация планирует заниматься развитием туристического рынка региона, в частности, легализацией туркомпаний, которые работают "в тени".

Справка

Алтайская региональная ассоциация туризма (АРАТ) существует с 1995 года. Это добровольное некоммерческое объединение предприятий и организаций, работающих в сфере турбизнеса. АРАТ защищает коллективные интересы участников и права обслуживаемых ими туристов, поддерживает создание новых турпродуктов, препятствует монополизации рынка. Членами Ассоциации являются 44 компании.