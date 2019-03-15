Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников посоветовал, чем следует заменить кофе, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Как выяснилось в результате исследований, аналогичный эффект без всякого вреда для здоровья и бодрости дает непродолжительный обеденный сон.

"Двадцатиминутный дневной сон более эффективен для увеличения производительности труда, чем 200 микрограммов кофеина", – констатировал эксперт.

По его словам, в условиях недостатка времени оптимальными будут 10-20 минут сна. Для полного восстановления организма следует поспать днем полтора часа.

При этом Тяжельников рекомендовал не злоупотреблять сном в дневное время, так как положительный эффект наблюдается только при таких временных пределах отдыха.

Если же человек будет спать дольше, то рискует получить обратный эффект: плохое самочувствие, сонливость и вялость.

Для контроля времени рекомендуется заводить будильник.