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Известный барнаульский бизнесмен, совладелец предприятия "Редукционно-охладительные установки" Михаил Дроздов не отказывается от проекта строительства ледовой арены в столице Бурятии Улан-Удэ. Об этом он сообщил Amic.ru.

Несмотря на покупку Дворца спорта и зрелищ в Барнауле, обошедшийся бизнесмену в сумму не менее 200 миллионов рублей, Дроздов также продолжает строить по концессионному соглашению арену в Рубцовске. Проект дворца в Бурятии будет готов к 2020 году и после этого бизнесмен намерен возвести спортивной объект за два года.

При этом в конце прошлого года в Бурятии уже открылась одна небольшая арена и в планах появление еще одной. Насколько выгодно будет господину Дроздову возводить третью – пока не ясно.

Долгое время Бурятия была одним из немногих российских регионов, где до сих пор нет крытой ледовой площадки. Уланудэнцы ждут ее уже несколько лет. Изначально спортивный объект предлагали разместить в Октябрьском районе – близ Богатырского моста. Однако строительство уже не раз откладывали в долгий ящик из-за нехватки финансирования.

Как сообщает бурятское издание infpol.ru, вторую арену в республике построят в рамках национального проекта "Демография". Возводить ее начнут около здания физкультурно-спортивного комплекса (ФСК) уже в 2019 году, а завершатся работы в 2021-м.

"Строительство ледового дворца стоимостью 1,4 млрд рублей включено в федеральный проект "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", – отметили в ведомстве.

На трибунах смогут разместиться 2500 зрителей. Большую часть суммы – свыше миллиарда рублей – направят из федерального бюджета, еще 82 миллиона – из республиканского. Остальное (порядка 235 миллионов) – деньги инвестора, которые Бурятия, как сообщалось ранее, будет возвращать ему в течение двенадцати лет. Частник, в свою очередь, возьмет на себя затраты по содержанию объекта на десять лет. Площадь будущего спортивного сооружения – более 16 тысяч "квадратов".