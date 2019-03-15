Инфляция в России в годовом выражении в феврале 2019 года, по данным ЦБ, ускорилась до 5,2%, сообщает ТАСС.

Примечательно, что в январе ее показатели составляли 5%, в декабре 2018-го – 4,3%.

Эксперты прогнозируют, что своего пикового значения инфляция достигнет к середине весны.

С марта по апрель ее планка поднимется до локального максимума, после которого стабилизируется.

По подсчетам специалистов ЦБ, по итогам года в случае сохранения стабильного курса рубля инфляция сохранится на уровне 5-5,5%.

При этом в дальнейшем ожидается улучшение ситуации. Так, в первой половине 2019 года рост цен будет на уровне 4%, считают в Центробанке.