Лазерная коррекция: от чего зависит результат и как выбрать клинику

Лазерная коррекция зрения впервые была проведена в 80-е годы прошлого века. И за эти годы сделала счастливыми более 80-ти миллионов человек по всему миру. Тем не менее многие люди все равно не решаются идти на эту операцию, так как слишком много мифов ее окружает. А рисковать своим зрением никому не хочется. Мы поговорили с главным врачом центра офтальмологии "ИнтерВзгляд" в Барнауле Татьяной Лаптевой о том, стоит ли ожидать 100% зрения после коррекции, кому может помочь эта операция и отчего все-таки на самом деле портится зрение.

– Татьяна Сергеевна, расскажите, с какого возраста можно делать лазерную коррекцию зрения, а в каком уже лучше не делать.

– Конечно, есть определенные возрастные ограничения. Но все-таки основное, на что мы ориентируемся, не возраст, а стабильность рефракции (процесс преломления световых лучей в оптической системе глаза), которая зависит от строения глазного яблока, особенно от его длины. Другими словами: на протяжении нескольких лет у человека стабильное зрение и с коррекцией в минус две диоптрии он видит 100%. В этом случае мы говорим о том, что близорукость у него стабильна и мы можем спокойно его прооперировать.

У детей в возрасте до 18 лет глазное яблоко активно растет и рефракция меняется каждые полгода, поэтому детям лазерную коррекцию не делают.

– А если зрение продолжает ухудшаться, есть какой-то способ это остановить?

– Говорят, сколько врачей, столько и мнений. Из школьной программы вы наверняка знаете, что рефракция человека, его "минус" или "плюс", зависит от длины его глазного яблока. В норме размер глазного яблока человека примерно 24 мм. Если меньше, то может развиться дальнозоркость, если длиннее – близорукость. Общепринятая практика: пока у человека глазное яблоко не вырастет, остановить этот процесс невозможно. Мы же не можем остановить рост ребенка. Главное, во время активного роста глазного яблока регулярно посещать детского офтальмолога, оценивать состоянии рефракции и зрительных функций, вовремя предпринимать меры для назначения полноценной коррекции, будь то очки или контактные линзы, для того чтобы правильно развивалась и функционировала сетчатка глаза.

В детской офтальмологии существует много различных методик для решения этих вопросов.

– Еще говорят, что женщинам до рождения ребенка лучше не делать операцию...

– Вообще-то считается, что роды никак не влияют на рост глазного яблока. Поэтому спокойно можно делать операцию до беременности и родов, ничего плохого с вашим зрением не случится.

– С первой операции по коррекции зрения прошло много лет. Какие сегодня врачи используют методики операций?

– Существует две группы методик. Это поверхностные операции и лоскутные технологии. В каждой группе есть разновидности. Каждая имеет свои плюсы и свои нюансы. Первая – это поверхностная операция, когда мы через всю толщу роговицы с помощью лазера испаряем необходимую толщину роговицы. Эта операция делается по особым показаниям, например, когда у пациента тонкая или нестандартная роговица и другой метод ему противопоказан. И сразу надо сказать, что при этой операции реабилитационный период несколько дольше. Но еще несколько лет назад операции делали только так. Сейчас же придумали лоскутную технологию. Делается срез роговицы, формируется поверхностный лоскут, который отодвигают в сторону. А затем лазером уменьшают внутренний слой роговицы на нужную глубину. Обратно возвращают лоскут, который быстро приживляется. И уже на следующий день человек не ощущает никакого дискомфорта. Эта технология имеет две разновидности в зависимости от того, каким образом формируется роговичный лоскут. Либо это будет специальный нож-микрокератом, либо это будет особый лазер-фемтосекундный. Для каждой из данных методик также существуют свои показания и противопоказания. Определить их поможет офтальмолог после полноценного обследования.

– Но если методики всего две, то какая разница, где делать операцию?

– Есть разница в аппаратуре, которую используют в клиниках. Аппаратура сегодня – самое главное в операциях. Очень многое зависит от "быстроты" лазерной установки, т.е. за сколько секунд испарится нужная толщина роговицы. Очень важно наличие системы "слежения" за глазным яблоком в ходе операции, для того чтобы очень четко провести коррекцию. Ну и, конечно, огромную роль играет качество проведенной диагностики перед операцией. В нашей клинике проводят только топографически ориентированную коррекцию, т.е. коррекцию, построенную на основании данных поверхности роговицы (топограммы), полученной на специальном оборудовании, непосредственно связанном с лазерной установкой.

– Наверное, как перед каждой операцией, перед лазерной коррекцией нужно пройти множество обследований?

– Нет. В центре "ИнтерВзгляд" мы требуем от пациентов обязательно пройти флюорографию и сдать анализы на инфекции, которые передаются через кровь. Это ВИЧ, гепатиты и сифилис.

– А насколько точно можно спрогнозировать, какое зрение получит пациент после коррекции?

– Обычно мы просим человека надеть свои очки или линзы, и спрашиваем, насколько он доволен своим зрением в очках. Мы настраиваем своих пациентов на то, что после коррекции они будут видеть так же, как в максимально хорошо подобранных очках или линзах до операции. Больше мы не сделаем. То есть, по сути, лазерная коррекция – это косметическая операция. Мы лазером "вытачиваем" из роговицы контактную линзу, которая будет сидеть на глазу всегда. Но ее не надо будет снимать, искать в ночи очки, она не будет запотевать. У человека всегда будет хорошее зрение.

– А почему нельзя выточить линзу, которая обязательно вернет человеку 100% зрение?

– Потому что зрение человека не всегда зависит от состояния роговицы. Оно зависит от множества факторов: это и длина глаза, состояние хрусталика, сетчатки, зрительного нерва. И если у человека есть какие-то минимальные изменения, и он никогда в жизни, даже при правильно подобранных очках, не видел на 100%, мы тоже не сможем ему гарантировать 100% зрение.

– Каков период восстановления после операции?

– В центре "ИнтерВзгляд" мы выдаем листок нетрудоспособности до двух недель. На самом деле восстановление идет гораздо быстрее – уже на третий-четвертый день, но лучше перестраховаться. К тому же мы выдаем капли для глаз, которыми нужно часто пользоваться, чтобы процесс регенерации пошел быстрее. А так из ограничений: в течение месяца исключены бассейн, алкоголь, занятия в спортзале, а также игры с мячом и другие, где можно травмировать глаз. Зрительная нагрузка не ограничена.

– Пациенты с насколько плохим зрением могут рассчитывать на операцию? С какими диоптриями такие операции не рекомендуют?

– В этом вопросе все индивидуально. Пациенты с рефракцией до шести диоптрий, как правило, не имеют противопоказаний к операции. Свыше шести диоптрий – требуется уже очень тщательно взвесить все за и против: роговица глаза может оказаться слишком тонкой и важно это не пропустить. Я еще раз обращу внимание, что у нас в "ИнтерВзгляде" есть специальное оборудование, с помощью которого мы видим, в каком состоянии находится роговица пациента.

– А до какого возраста можно делать лазерную коррекцию?

– И тоже все индивидуально. Раньше считалось, что лучший возраст для такой операции – до 40 лет. Дальше начинаются уже необратимые процессы старения организма, структуры глаза и от операции лучше воздержаться. Но сегодня люди в возрасте "40+" очень хорошо следят за собой и выглядят очень молодо. А потому мы тоже в этом случае смотрим на состояние глаза, хрусталика. Бывали случаи, когда мы оперировали и 50-летних пациентов.

– И сразу возник вопрос: а если вдруг наступит катаракта, можно ли после лазерной коррекции менять хрусталик?

– Да, можно. Сейчас у нас как раз волна пациентов, которым делали коррекцию лет двадцать назад в клиниках в Новосибирске и Москве, еще по старым методикам: не лазером, а насечками, когда роговицу надрезали по меридианам, чтобы сделать ее более плоской. Сейчас эти люди дожили до того возраста, когда у них начала развиваться катаракта. И мы им делаем операции. Хочу, кстати, сказать, что в этом случае требуются очень сложные расчеты правильного размера хрусталика. И не имея такого оборудования, как у нас в центре "ИнтерВзгляд", такой хрусталик практически нереально рассчитать. Трудностей добавляет и то, что пациенты часто теряют свои документы и сложно понять, какой была роговица изначально. Очень просим своих пациентов сохранять все документы.

– Татьяна Сергеевна, и в заключение вопрос: чтобы сохранить зрение, как часто нужно проверяться? И насколько полно? Достаточно ли простого посещения кабинета офтальмолога и его таблицы?

– Проверяться надо раз в полгода. И я бы рекомендовала проводить полное обследование зрения и глаз, чтобы не пропустить начальные изменения в том же хрусталике или сетчатке. Поверьте, это очень важно. Когда у человека возникают заболевания внутри глаза, он этого может не замечать годами, а болезнь будет развиваться. Во время такого обследования мы это можем увидеть. И еще на начальных стадиях сумеем сразу помочь.

Центр офтальмологии "ИнтерВзгляд"

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 147в

Тел. (3852) 22-28-97

Cайт

Группа Вконтакте

Группа Facebook

Youtube.com

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.