Жизни двоих человек унес пожар, произошедший утром 15 марта в селе Преградинка Благовещенского района, сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

"Утром 15 марта 2019 года произошло возгорание частного жилого дома в селе Преградинка Благовещенского района. В результате пожара погибли 51-летний мужчина и его 58-летняя супруга", – отмечают в ведомстве.

По данному факту проводится доследственная проверка, на месте работают правоохранители.

Согласно предварительной информации, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печного отопления.