Жизни двоих человек унес пожар, произошедший утром 15 марта в селе Преградинка Благовещенского района, сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.
"Утром 15 марта 2019 года произошло возгорание частного жилого дома в селе Преградинка Благовещенского района. В результате пожара погибли 51-летний мужчина и его 58-летняя супруга", – отмечают в ведомстве.
По данному факту проводится доследственная проверка, на месте работают правоохранители.
Согласно предварительной информации, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печного отопления.
Комментарии
Печально. Они никогда не станут пенсионерами, так что тернист путь к пенсии, особенно в нашей стране.
пьяные были
Необезательно быть пьяным причин может быть много.