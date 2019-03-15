Вооруженные люди 15 марта ворвались в две мечети новозеландского города Крайстчерч во время обеденной молитвы и устроили там стрельбу, сообщает ТАСС со ссылкой на New Zealand Herald.

В результате нападения погибли по меньшей мере 27 человек и пострадали еще свыше 30.

Вскоре полицейские задержали четверых подозреваемых в организации теракта: троих мужчин и одну женщину.

Как выяснилось, террористы планировали не только стрельбу, но и взрывы – возле мечетей Аль-Нур и Линвуд обнаружили заминированные автомобили.

Сейчас в городе проводятся активные следственные действия. Местным жителям рекомендуют не покидать дома без крайней необходимости. Школы и многие другие социальные объекты закрыты.

В связи со случившимся воздушное пространство над городом временно закрыто. Билеты на это время "считаются билетами с открытой датой и правом возврата с полной компенсацией стоимости".

В соцсетях также есть информация о том, что бесчеловечная расправа над верующими транслировалась в социальную сеть на камеру, закрепленную на голове одного из террористов. При этом он называл себя "борцом за свой народ".