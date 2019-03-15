Резкое похолодание придет в Алтайский край на предстоящих выходных – в итоге в регионе установятся отрицательные температуры даже в дневное время.

В связи с изменением погоды в крае передан прогноз-консультация о неблагоприятных метеорологических условиях. "В Алтайском крае 16 марта ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег, днем местами в восточных и предгорных районах сильные осадки, местами метель, гололедные явления, усиление ветра до 13-18 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица. Похолодание", – говорится в предупреждении синоптиков.

В субботу, 16 марта, осадки ожидаются на большей части края. Ночные температуры составят -2...+3 градуса, в западных районах до -7 градусов.

Днем будет -2...+3 градуса, в предгорьях до +8 градусов, с похолоданием в течение дня.

В ночь на воскресенье в регионе будет -6...-11 градусов. Днем воздух прогреется лишь до -2...-7 градусов.

В этот день также на большей части края прогнозируют снег.