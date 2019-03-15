Модный дом Louis Vuitton отказался от продаж части вещей из модной коллекции, посвященной Майклу Джексону, сообщает издание Super.

Соответствующее решение принято в связи с резонансом, возникшим после выхода скандального фильма "Покидая Неверленд", где короля поп-музыки обвинили в домогательствах к детям.

Модельер Верджил Абло рассказал, что на прилавки не попадет одежда, на которой есть какие-либо прямые отсылки к исполнителю.

"Я резко против любого вида насилия над детьми, жестокости и нарушения человеческих прав, – пояснил Абло. – Своей коллекцией я хотел вспомнить Майкла Джексона как икону поп-культуры".