Социальные продуктовые ярмарки состоятся во всех районах Барнаула в субботу, 16 марта, сообщает городская администрация.

Торговые площадки будут размещены с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

Железнодорожный район – проспект Ленина, 71; проспект Красноармейский, 131;

Индустриальный район – улица 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – площадь Народная;

Октябрьский район – проспект Ленина, 152;

Центральный район – проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21а.

Горожанам предложат широкий ассортимент продовольственных товаров алтайских производителей по сниженным ценам.