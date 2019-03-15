Социальные продуктовые ярмарки состоятся во всех районах Барнаула в субботу, 16 марта, сообщает городская администрация.
Торговые площадки будут размещены с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
- Железнодорожный район – проспект Ленина, 71; проспект Красноармейский, 131;
- Индустриальный район – улица 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район – площадь Народная;
- Октябрьский район – проспект Ленина, 152;
- Центральный район – проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21а.
Горожанам предложат широкий ассортимент продовольственных товаров алтайских производителей по сниженным ценам.
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