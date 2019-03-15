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Алтайский Минтранс рассказал о том, куда пойдут 1,7 миллиарда рублей в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году.

Как сообщает ведомство, работы будут проводиться на территории Барнаула, Новоалтайска, Бийска, а также на региональных и федеральных трассах.

Таким образом, продолжится ремонт стратегически важных для края направлений, а именно "Калманка-Новороманово-Лебяжье" и "Белоярск –Заринск", также планируется отремонтировать мост через р. Барнаулку на Объездной дороге в обход Барнаула.

Среди улиц краевой столицы основными объектами станут просп. Ленина от ул. С. Западная до пл. Октября и от ул. Димитрова до пл. Баварина с установкой камеры автоматической фото- и видеофиксации нарушений на перекрестке с ул. Гоголя, просп. Социалистический от ул. Молодежной до просп. Строителей, просп. Комсомольский от ул. Димитрова до ул. Л. Толстого. Планируется также продолжить строительство ул. С. Поляна от ул. Жасминной до ул. Энтузиастов и начать реконструкцию ул. Попова от ул. Власихинская до ул. Трактовой, что позволит усовершенствовать инфраструктуру, значительно разгрузив транспортные потоки.

В Новоалтайске также обновят ряд улиц, например, ул. Октябренок, ул. Коммунистическая и ул. Южсиба.

В Бийской агломерации планируется отремонтировать более 10 км автодороги "Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области", которая связывает между собой Алтайский край и Кемеровскую область.

В самом наукограде будут отремонтированы ул. Севастопольская, ул. Вали Максимовой и автодорога от п. Нефтебаза до автодороги Р-256.

По словам министра транспорта региона Александра Дементьева, реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет способствовать транспортному развитию региона, также существуют определенные показатели, которых нужно достигать ежегодно.

По окончанию всех мероприятий текущего года доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, по сравнению с 2018 годом (38%), должна составлять 39,4%, к 2024 году этот показатель необходимо увеличить до 51%, в Барнаульской агломерации к 2020 году должны соответствовать нормативу 68,7% км дорог, а к 2024 — 86,1%. В Бийской агломерации рост должен составить 7,2 % до 54,2% в 2019 году, а к 2024 году увеличиться до 87,7%. Еще одним важным показателем является сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. В 2019 году их должно стать меньше на пять, а к 2024 году сократиться вдвое – до 33.