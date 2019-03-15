Уголовное дело возбуждено в отношении 15-летнего школьника в Горно-Алтайске – подросток подозревается в вымогательстве, совершенном с применением насилия.
Согласно версии следствия, в период с апреля по декабрь 2018 года ученик одной из школ Горно-Алтайска требовал от своего одноклассника передать ему денежные средства.
"Свои слова мальчик подкреплял физическим насилием либо угрозой его применения. Поскольку потерпевший опасался сверстника, частями передал ему более 28 тысяч рублей", – уточняют в республиканском управлении СКР.
В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.
Комментарии
Как умилительно звучит в заголовке слово "ребенок" по отношению к 15-ти летнему бандиту.
Терпила, что поделать, по жизни будет таким.
15.03.2019 13:51
Ghost
Что за бред?
15.03.2019 14:00
- гость -
15.03.2019 13:51
Ghost
Что за бред?
Какой бред? Всегда такое было и есть, если мужик в 15 лет не может и боится даже заставить себя дать отпор своему неприятелю, то из него уже врядли чего хорошего выйдет, обычный трус, смысл тут что то писать...
15.03.2019 14:17
Ghost
Ага он даст отпор и окажется на его месте.