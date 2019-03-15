"Яндекс" запустил нового робота для вычисления сайтов, на которых распространяют пиратские фильмы и сериалы, сообщает inforeactor.ru.

Представители компании заверили общественность, что новый алгоритм будет находить ссылки с нелегальным контентом еще быстрее.

Робот составляет специальный список, который передается правообладателям и в случае подтверждения факта пиратства исключается из выдачи поисковика.

Представители "Яндекса" уверены, что новшество сделает борьбу с пиратами еще эффективнее.

Напомним, в конце 2018 года представители поисковых систем и правообладатели подписали меморандум, согласно которому поисковики будут удалять из выдачи ссылки на сайты, где обнаружили пиратское кино.