Мэр утвердил установку памятника Сталину в Новосибирске

Мэр Новосибирска, лидер обратных коммунистов Анатолий Локоть утвердил установку памятника Иосифу Сталину на территории обкома КПРФ.

"Размещение будет на территории здания Новосибирского областного комитета. Такое решение принято. Я даже уже провел первое совещание, мы посмотрели", – цитирует градоначальника "Интерфакс".

Напомним, ранее предложение об установке монумента "вождя народов" было согласовано художественным советом Новосибирска.

Открыть памятник Сталину планируется к 9 мая. Общая высота составляет три метра. На площадке у монумента предлагают установить прожекторное освещение и круглосуточное видеонаблюдение.