Мэр утвердил установку памятника Сталину в Новосибирске

Мэр Новосибирска, лидер обратных коммунистов Анатолий Локоть утвердил установку памятника Иосифу Сталину на территории обкома КПРФ.
"Размещение будет на территории здания Новосибирского областного комитета. Такое решение принято. Я даже уже провел первое совещание, мы посмотрели", – цитирует градоначальника "Интерфакс".
Напомним, ранее предложение об установке монумента "вождя народов" было согласовано художественным советом Новосибирска.
Открыть памятник Сталину планируется к 9 мая. Общая высота составляет три метра. На площадке у монумента предлагают установить прожекторное освещение и круглосуточное видеонаблюдение.
Комментарии
Ленина убираем Сталина ставим - что бы это значило?!
Это значит,что Сталин продолжатель дела Ленина.
Не логично, памятники Ленина ведь сносим!
На данный исторический момент Сталин и его дело более злободневны.
Сталин был главой государства. Ленин никогда не был. Он был главой Совнаркома т.е. на наше время премьером.