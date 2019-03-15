Только две разрешенных ледовых переправы остались в Алтайском крае, сообщили 15 марта в ГУ МЧС по региону.

"С 15 марта 2019 года ледовая переправа на реке Катунь, соединявшая населенные пункты Шульгинка Советского района и Амурский Бийского района, закрыта. Также со вчерашнего дня не действует переправа на реке Обь в Калманском районе, соединявшая райцентр Калманка и правый берег реки Обь", – уточнили в экстренном ведомстве.

В данный момент в крае действуют две ледовых переправы: