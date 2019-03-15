Замсекретаря Совета Безопасности России Михаил Попов в интервью "Звезде" рассказал, что НАТО продолжает стягивать войска к границам РФ.

Так, только за последние два года численность военнослужащих блока первоочередного задействования выросла в 1,6 раза.

Если к 2017 году их группировка насчитывала 25 тысяч человек, то к 2019-му – 40 тысяч, констатировал Попов.

По его словам, вопреки всем договорам силы альянса продолжают расширяться новыми участниками, подступая все ближе и ближе к России.

Если в самый разгар холодной войны в НАТО входили 15 государств, то теперь почти вдвое больше.