Сразу 10 команд сразятся в первом четвертьфинале Лиги "КВН-Алтай"

В субботу, 30 марта, состоится первый четвертьфинал Официальной лиги МС КВН "#КВНАЛТАЙ". Игра традиционно пройдет в ДК "Сибэнергомаш" (г. Барнаул, пр. Ленина, 147). Начало в 18:00.

За выход в полуфинал сразятся команды:

"От Души", г. Барнаул, Алтайский край;

"Сборная Медицинского Университета", г. Барнаул, Алтайский край;

"Счастливо", г. Барнаул, Алтайский край;

"Все Как Надо", г. Барнаул, Алтайский край;

"Сборная Сбербанка", г. Барнаул, Алтайский край;

"Вышка", г. Рубцовск, Алтайский край;

"Чепошенский Крокодил", г. Бийск, Алтайский край;

"Кто На Новенького", г. Горно-Алтайск, Республика Алтай;

Сборная "СУЭК-КУЗБАСС", г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область;

"Турбо Пушка", г. Новосибирск, Новосибирская область.

В этом году команды поборются за главный приз сезона – поездку на Международный фестиваль команд КВН в г. Сочи "КиВиН-2020", где они смогут представить наш регион от лица единственной официальной лиги КВН Алтайского края "#КВНАЛТАЙ". Удачно выступив на фестивале в г. Сочи, лучшая команда края получит право играть в одной из телевизионных лиг КВН и, возможно, в следующем году барнаульцы смогут увидеть своих земляков не только лично, но и по телевизору.

Напомним, что по итогам фестиваля в сезон прошли 20 команд. Первые полуфиналисты определятся 30 марта, в 18:00, в ДК "Сибэнергомаш". Билеты можно приобрести на сайте: https://barnaul.kassy.ru/event/2-4135/hall/ , во всех кассах города сети Кассы.ру и у распространителей всего за 200 / 250 рублей.