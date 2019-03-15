Житель Алтайского края, нашедший винтовку и забравший ее себе, подозревается в незаконном хранении оружия.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, фигурантом уголовного дела стал 49-летний мужчина из Завьяловского района.

"По версии следствия, подозреваемый обнаружил на территории одного из населенных пунктов Завьяловского района брошенную винтовку, которую присвоил и перенес в дом по месту своего жительства, а впоследствии стал хранить без соответствующих документов. При проведении оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов данное оружие было изъято", – уточняют в ведомстве.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.