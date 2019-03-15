Основные работы по укладке канализационного коллектора начали на аварийном участке в Рубцовске, сообщили в городской администрации.

По словам директора МУП "Рубцовский водоканал" Евгения Зазнобина, накануне специалисты прошли расширителем диаметром 500 миллиметров весь 100-метровый канал под новую ветку коллектора.

В пятницу аналогичные действия были предприняты, но расширителем диаметром уже 800 миллиметров.

По завершении этих работ начнется укладка нового канализационного коллектора в подготовленный канал.

"Работы ведутся в соответствии с графиком, все материалы и комплектующие имеются в наличии", – добавляют городские власти.

Напомним, обрушение канализационного коллектора диаметров 1000 миллиметров произошло на пересечении проспекта Ленина и проспекта Рубцовского 4 марта.