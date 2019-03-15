На месте ДТП работают полицейские и медики / Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль сбил пешехода в центре Барнаула на проспекте Красноармейском днем в пятницу, 15 марта, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.

Уточняется, что ДТП случилось в районе пересечения проспекта Красноармейского с улицей Ползунова.

"За жизнь пешехода борются врачи скорой помощи, сообщают очевидцы", – добавляет автор заметки.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что информация о происшествии в данный момент уточняется.