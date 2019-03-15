На месте ДТП работают полицейские и медики / Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль сбил пешехода в центре Барнаула на проспекте Красноармейском днем в пятницу, 15 марта, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
Уточняется, что ДТП случилось в районе пересечения проспекта Красноармейского с улицей Ползунова.
"За жизнь пешехода борются врачи скорой помощи, сообщают очевидцы", – добавляет автор заметки.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что информация о происшествии в данный момент уточняется.
Комментарии
И опять этот правый руль.
это каким-же уродом конченым надо быть, чтобы несколько своих секунд ценить выше чьегото здоровья и жизни??!?!?!
И опять этот правый руль.
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Очень редкая комплектация! Наверное, из Японии заказали