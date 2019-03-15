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Строительство завода на Байкале остановили из-за нарушений

, ИА "Амител"
Прокуратура нашла на территории стройки нефтепродукты и отходы
Компания не смогла предоставить проверяющим разрешение на проведение земляных работ / Фото: http://irkobl.ru

Компания не смогла предоставить проверяющим разрешение на проведение земляных работ / Фото: http://irkobl.ru

Строительство завода по производству воды на берегу Байкала в поселке Култук Слюдянского района временно остановлено из-за экологических нарушений, сообщает пресс-служба Иркутской области.

Соответствующее решение принял Кировский районный суд Иркутска по иску межрайонной природоохранной прокуратуры.

В ходе проверки на территории стройки нашли следы нефтепродуктов и навалы отходов, что и послужило первоочередным основанием для приостановки работ.

Кроме того, компания не смогла предоставить проверяющим разрешение на проведение земляных работ.

Также вскрылись нарушения при проведении общественных слушаний и проведении государственной экологической экспертизы.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с молодыми участниками Универсиады пообещал, что даст поручение проверить строительство завода для экспорта воды в Китай на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

15.03.2019 15:52
- гость -

Дык, эта нефть и газ странам НАТО, лучшую в стране воду Китаю, а гражданам страны бомжей на передержку?!

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