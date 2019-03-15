Строительство завода по производству воды на берегу Байкала в поселке Култук Слюдянского района временно остановлено из-за экологических нарушений, сообщает пресс-служба Иркутской области.
Соответствующее решение принял Кировский районный суд Иркутска по иску межрайонной природоохранной прокуратуры.
В ходе проверки на территории стройки нашли следы нефтепродуктов и навалы отходов, что и послужило первоочередным основанием для приостановки работ.
Кроме того, компания не смогла предоставить проверяющим разрешение на проведение земляных работ.
Также вскрылись нарушения при проведении общественных слушаний и проведении государственной экологической экспертизы.
Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с молодыми участниками Универсиады пообещал, что даст поручение проверить строительство завода для экспорта воды в Китай на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам.
Комментарии
Дык, эта нефть и газ странам НАТО, лучшую в стране воду Китаю, а гражданам страны бомжей на передержку?!