Наезд на двух пешеходов иномаркой случился сегодня, 15 марта, на проспекте Красноармейском в Барнауле, сообщили amic.ru в ГИБДД Барнаула.

По предварительной информации, двух женщин на тротуаре в районе здания №15 сбил 27-летний водитель автомобиля "Мерседес-Бенц".

Горожанки получили телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь в городской больнице №1. Потребовалась госпитализация.

По факту ДТП проводится проверка. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.