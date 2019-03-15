Наезд на двух пешеходов иномаркой случился сегодня, 15 марта, на проспекте Красноармейском в Барнауле, сообщили amic.ru в ГИБДД Барнаула.
По предварительной информации, двух женщин на тротуаре в районе здания №15 сбил 27-летний водитель автомобиля "Мерседес-Бенц".
Горожанки получили телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь в городской больнице №1. Потребовалась госпитализация.
По факту ДТП проводится проверка. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
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Задолбали мажоры, дети убльжьих родителей- воров.