Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Поезд военно-исторической акции "Сирийский перелом" прибыл в Барнаул. Акция, демонстрирующая трофейное вооружение и военную технику, изъятую у сирийских террористов, проводится Минобороны России по решению президента Владимира Путина. Кадетские корпуса, военнослужащие и горожане прибыли на железнодорожный вокзал, чтобы прикоснуться к трофеям.

Музей был и в других городах, мнения по поводу "перелома" разделились, кого-то выставка не на шутку напугала. Я много раз представлял автомобиль с кустарно приделанной пушкой от вертолета или танка, но когда увидел его на вокзале родного города – стало не по себе. Моих переживаний не разделил четырехлетний Руслан. "О, масынка", – крикнул ребенок и побежал в сторону боевого автомобиля. Его мама Лучникова Елена пояснила, что сын мечтает стать военным. На вопрос, не страшно ли, ребенок гордо ответил нет, и добавил, что хочет стрелять из огнемета.

Никакого ужаса в трофеях террористов не увидели и школьницы патриотического отряда "Юнармия" из села Шахи, гордо пришедшие в красных беретах, и десятиклассники школы №78, которые прибыли на вокзал организованной группой. Они считают: "Это история, и родители должны объяснять детям, что это за оружие и почему оно выставлено напоказ".

Сотни детей дошкольного возраста были на выставке – в их глазах неподдельный интерес, здесь же местный Военком открыл пункт набора по контракту и включил фильмы о службе. Не обошлось и без песни "Давай за" группы "ЛЮБЭ", которую крутили на вокзале.

Солдат из роты сопровождения грузов по имени Альберт, едущий с музеем из Уфы, пояснил: "Вся представленная техника – из Сирии, наши войска захватили ее", – указал на легковой автомобиль, на котором была установка от вертолета МиГ-29. "Здесь нет картины убийства и ничего страшного, вся техника отмыта от крови", – добавил солдат. Тогда я обратил внимание на лобовое стекло одного из автомобилей, которое покрылось трещинами. Сопровождающий предположил, что его пытался выбить боевик.

У вагонов строем стояли и солдаты-срочники из "Сибирского", которых на выставку привезли командиры. "До дембеля еще далеко", – ответил один из них.

Начальник поезда Наталья Латынцева пояснила, что маршрут построен через всю Россию, кроме роты сопровождения и офицеров везут еще и ансамбль песни и пляски Центрального округа. По поводу выставки Наталья считает, что это все патриотично и интересно, родители сами должны устанавливать рамки для своих детей – что им можно видеть, а что нет.

Пройдя в один из экскурсионных вагонов, меня окружили вражеские беспилотники. Некоторые из них были оборудованы бомбами, у которых, как пояснил военнослужащий, радиус поражения до 300 метров. Мне стало в очередной раз не по себе, когда экскурсовод сказал, что можно сделать беспилотный самолет и начинить его взрывчаткой за один день, если все будет под рукой: "Крылья делаются из пенопласта, фюзеляж из фанеры, мотор от садового триммера, также террористы сами изготавливают крупнокалиберные противотанковые винтовки, калибром 12,7 из зенитных стволов".

Ни одного человека, которому не понравилась бы выставка, я не встретил. Меня самого захватил масштаб мероприятия и огромный труд, вложенный организаторами. Но после остались вопросы: все ли маленькие дети, которых за компанию с собой привели родители, так хотели посмотреть на орудия смерти, или они остались бы дома с любимыми мультфильмами? Можно ли такую широкую аудиторию близко знакомить с трофеями войны, и все ли правильно поймут цель выставки? За один день можно переделать гражданский автомобиль в военный или сделать кустарный бомбардировщик из пенопласта...

Будем надеяться, что за "Сирийским переломом" на перрон когда-нибудь придет другой поезд-музей, в котором покажут как избежать войны, чтобы никаких трофеев не было.