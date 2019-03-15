"Зеленый патруль" составил национальный экологический рейтинг регионов РФ по итогам прошедшей зимы.

По его результатам, в тройку самых чистых регионов страны вошли Алтайский край и Республика Алтай, заняв второе и третье место соответственно.

Абсолютным лидером стала Тамбовская область, опередив по всем показателям ближайших конкурентов.

В частности, у нее оказался выше природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический индексы.

В топ-5 также вошли Белгородская область и Москва.

Пятерку самых грязных регионов составили Свердловская (85-е место), Челябинская (84-е), Иркутская (83-е), Оренбургская (82-е) и Нижегородская (81-е) области.