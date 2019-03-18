До начала пользования газом пройдите инструктаж по безопасному пользованию газом в быту. Своевременно осуществляйте силами специализированных организаций техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, а также проверку дымоходов и вентиляционных каналов. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверяйте тягу до включения и во время работы газовых приборов. Пользоваться неисправными газовыми приборами запрещается. Соблюдайте инструкции по эксплуатации газовых приборов – пользуйтесь газовыми приборами только по назначению. По окончании пользования газом закрывайте краны на газовых приборах и перед ними, а при пользовании баллонами – перекрывайте подачу газа в редуктор. При неисправности газового оборудования вызывайте работников организации, с которой заключен договор на проведение технического обслуживания и ремонта. При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратите пользование газовыми приборами, перекройте краны на приборах и к приборам, откройте окна или форточки для проветривания помещения, вызовите аварийную службу по телефону 04 (с мобильного 104) из незагазованного помещения. Не зажигайте огня, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы, не пользуйтесь электрическими звонками. При обнаружении запаха газа в подвале, в подъезде, во дворе, на улице сообщите в аварийную службу по телефону 04 (с мобильного 104) из незагазованного места и примите меры к удалению людей из загазованной среды и предотвращению появления открытого огня и искры. Убедитесь перед входом в подвалы и погреба до включения света и зажигания огня в отсутствии запаха газа. Не осуществляйте самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов и арматуры. Не оставляйте газовые приборы без присмотра, а также не допускайте к их пользованию детей и лиц, не контролирующих свои действия и не знакомых с правилами пользования газом в быту. Для обнаружения утечек газа используйте только мыльную эмульсию или специальные приборы. Применение открытого огня для поиска утечек категорически запрещено. Не храните в помещениях квартир и домов, а также в подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны. Не приобретайте газ в баллонах у неустановленных лиц.