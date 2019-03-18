ОАО "Алтайкрайгазсервис" (уполномоченный Распоряжением Администрации края №30-р от 31.01.2011 единственный поставщик сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения в Алтайском крае) напоминает, что сжиженный газ является надежным помощником людей в быту – его использование значительно облегчает жизнь. Однако неправильное обращение с ним может привести к беде. Для того чтобы газ приносил только пользу, необходимо всегда помнить и выполнять основные правила:
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- До начала пользования газом пройдите инструктаж по безопасному пользованию газом в быту.
- Своевременно осуществляйте силами специализированных организаций техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, а также проверку дымоходов и вентиляционных каналов.
- Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверяйте тягу до включения и во время работы газовых приборов. Пользоваться неисправными газовыми приборами запрещается.
- Соблюдайте инструкции по эксплуатации газовых приборов – пользуйтесь газовыми приборами только по назначению.
- По окончании пользования газом закрывайте краны на газовых приборах и перед ними, а при пользовании баллонами – перекрывайте подачу газа в редуктор.
- При неисправности газового оборудования вызывайте работников организации, с которой заключен договор на проведение технического обслуживания и ремонта.
- При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратите пользование газовыми приборами, перекройте краны на приборах и к приборам, откройте окна или форточки для проветривания помещения, вызовите аварийную службу по телефону 04 (с мобильного 104) из незагазованного помещения. Не зажигайте огня, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы, не пользуйтесь электрическими звонками.
- При обнаружении запаха газа в подвале, в подъезде, во дворе, на улице сообщите в аварийную службу по телефону 04 (с мобильного 104) из незагазованного места и примите меры к удалению людей из загазованной среды и предотвращению появления открытого огня и искры.
- Убедитесь перед входом в подвалы и погреба до включения света и зажигания огня в отсутствии запаха газа.
- Не осуществляйте самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов и арматуры.
- Не оставляйте газовые приборы без присмотра, а также не допускайте к их пользованию детей и лиц, не контролирующих свои действия и не знакомых с правилами пользования газом в быту.
- Для обнаружения утечек газа используйте только мыльную эмульсию или специальные приборы. Применение открытого огня для поиска утечек категорически запрещено.
- Не храните в помещениях квартир и домов, а также в подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны.
- Не приобретайте газ в баллонах у неустановленных лиц.
Помните, что от соблюдения этих правил зависит сохранность имущества, а также жизни и здоровье вас и окружающих лиц.
Телефон аварийной службы ОАО "Алтайкрайгазсервис"
04 или 104 (с мобильного телефона)
Комментарии
В многоквартирном доме снабжаемом электричеством соседи хранят у себя в квартире газовый баллон. Есть ли норма закона запрещающая хранить газовые баллоны в многоквартирном доме?