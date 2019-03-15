Стабильная зарплата и льготы: ГИБДД в Барнауле ищет новых сотрудников

Отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления Министерства внутренних дел России по Барнаулу объявил о приеме граждан на службу на должность инспектора ДПС.

В ведомстве выдвигают следующие требования к кандидатам:

граждане Российской Федерации;

возраст до 35 лет;

годные по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в органах внутренних дел;

не имеющие судимости;

отслужившие срочную службу в вооруженных силах;

образование высшее.

В случае трудоустройства соискателям обещают стабильную и своевременную зарплату, ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток без учета выходных дней и времени проезда к месту отпуска. Кроме того, предусматривается увеличение времени отпуска в зависимости от выслуги лет. Работники ДПС имеют возможность выхода на пенсию после 20 лет службы с учетом службы в вооруженных силах, право на получение бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД и перспективы карьерного роста.

По всем вопросам следует обращаться по адресу: город Барнаул, улица 10-я Западная, дом 5, ОБДПС ГИБДД УМВД России по Барнаулу, телефоны: (3852) 393-530, 393-550 (отделение кадров).