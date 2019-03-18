Электрокамин – это высокотехнологичный отопительный прибор и эффектный элемент интерьера, теперь в салоне "Светолок" в ТВК "Республика". Салон "Светолок" создал огромный выставочный зал с настоящими действующими электрокаминами, чтобы можно было по достоинству оценить нашу продукцию "в работе" и просто полюбоваться игрой искорок пламени на тлеющих поленьях.

Коллекция включает в себя не только классические образцы каминов, но и современные, авангардные модели, которые украсят собой самый модный интерьер. В салоне можно найти модели на любой вкус и кошелек: от элегантных каминов эконом-класса до роскошных образцов каминного искусства.

Специалисты компании помогут подобрать не только модель камина, но и любые интерьерные аксессуары для него. Богатый ассортимент световых решений для дома также не оставит равнодушным ни одного посетителя.

Паровые электрокамины – это отопительные приборы нового поколения, которые могут использоваться в любом помещении. Их установка не требует сложных монтажных работ. В процессе эксплуатации электрические и биотопливные камины не выделяют пепла, копоти, дыма, золы. У них отсутствует вытяжка. Все, что требуется для установки конструкции, – это небольшое свободное пространство в комнате, будь то угол, стена или полка, на которой может быть размещен настольный паровой камин. Также отопительный прибор может быть расположен и в центре помещения.

На сегодняшний день "Светолок" – крупнейшая компания в Барнауле, которая занимается созданием уюта в вашем доме на высоком уровне.

Уделяя большое внимание качеству предлагаемой продукции, компания отказалась от соблазна "дешевого некачественного ассортимента" в пользу только качественных и разумных продаж.

Наши специалисты провели тщательный отбор среди фирм – производителей каминов, выбрав только те из них, которые обеспечивают высокое качество, используя в своем производстве отборное сырье, самые современные технологии, а также новейшие системы управления и контроля качества, и зарекомендовали себя надежными поставщиками. Несмотря на международный масштаб своих закупок, компания продолжает оставаться семейным предприятием, которое управляется собственником. Это обеспечивает быстрое принятие решений, эффективное управление, гибкость и оперативность при решении любых вопросов. Квалифицированные специалисты фирмы оказывают помощь как в выборе камина, наиболее полно соответствующего запросам клиента, так и в профессиональном монтаже с последующим сервисным обслуживанием.

Адрес салона в ТВК "Республика":

пр. Космонавтов 6г, 1 этаж.

Режим работы ТВК "Республика":

ежедневно с 10:00 до 20:00

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