Водителей в Алтайском крае призывают быть осторожнее в связи с ухудшением погодных условий в предстоящие выходные.

Напомним, что в субботу и воскресенье в крае ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный ветер и понижение температуры.

В этой связи Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.

Участникам дорожного движения, попавшим в чрезвычайную ситуацию на дороге, следует обращаться по телефонам 112, 101.