Дерево упало еще 25 ноября / Фото: Анастасия Неудахина / vk.com/barneos22

Дерево, рухнувшее еще в ноябре прошлого года, до сих пор не вывезли с места инцидента в Барнауле, сообщила в социальных сетях горожанка.

"Уже просто не знаем, куда жаловаться... Все это произошло еще в прошлом году 25 ноября. По адресу Эмилии Алексеевой, 51 дерево упало на дорогу и перегородило проезжую часть", – отмечает женщина в паблике Barnaul 22.

По ее словам, сотрудники МЧС грамотно провели свою работу, все подчистили и сложили остатки дерева. Однако вывозить их так никто и не стал.

"Деревья под снегом так всю зиму и пролежали. Теперь все оттаяло и никто опять не убирает. Администрация говорит, что это обязанность ЖЭУ. ЖЭУ говорит, что это не их обязанность", – негодует жительница Барнаула.