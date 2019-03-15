Проведение эксперимента ЦОДД с уменьшением размера дорожных знаков в Москве ознаменовалось судебным разбирательством – в ГИБДД считают отдельные знаки небезопасными, сообщает "Ъ".

Суд встал на сторону Госавтоинспекции и выписал столичному Центру организации дорожного движения штраф в 200 тысяч рублей.

Напомним, эксперимент проводился в Москве, а позже распространился на Санкт-Петербург, Саратов, Владимир и Калининград. В столице за два года эксперимента уменьшенные знаки были установлены более чем на 140 улицах.

В связи с этим Росстандарт ввел временный предварительный национальный стандарт (ПНСТ), закрепляющий право городов применять уменьшенные знаки в пилотном режиме.

Несмотря на такое позволение, ГИБДД усмотрела на одном из перекрестков нарушение действующего ГОСТа, причем, по оценке правоохранителей, повысившее аварийность на участке.

Предметом для судебного разбирательства стали небольшие "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход".

На улицах Балчуг, Большая Никитская, Мясницкая и в Никитском переулке до смены формата аварий не было, а за время эксперимента произошло семь наездов на пешеходов, негодуют в ГИБДД.

В ЦОДД же не согласны с трактовкой заявителей и намерены обжаловать судебное решение. Они уверены, что ПНСТ позволяет на время эксперимента не соответствовать ГОСТу.

Напомним, авторы предложения уменьшения дорожных знаков настаивали на том, что внесение соответствующих изменений в ГОСТ позволит решить сразу несколько проблем.

Во-первых, это улучшит внешний облик города. Во-вторых, сделает лучший обзор пешеходам. В-третьих, позволит сэкономить около 40% средств от стоимости установки и обслуживания дорожных знаков.

Противники нововведения указывали на то, что на большой скорости водитель может не разглядеть знаки. Сторонники наоборот отмечают, что эксперимент не выявил всплеска аварийности в местах установки небольших знаков.

В связи с этим новые типы знаков включены в проект редакции национальных и межгосударственных ГОСТов.

Минимально допустимый размер прямоугольных знаков хотят понизить до 40x40 см (в некоторых случаях до 35x35 см), а диаметр круглых – до 50 см.