Правоохранительные органы Алтайского края зафиксировали свыше 500 фактов нападения бродячих животных на людей, сообщает "Алтайская правда".

Соответствующие данные озвучила начальник отдела по надзору за законностью правовых актов прокуратуры края Ирина Трошина.

По ее словам, количество пострадавших от укусов безнадзорных питомцев еще больше – 1200 человек обратились к врачам после контакта с агрессивными четвероногими.

На отлов бродячих животных ежегодно выделяются миллионы рублей, в том числе, из краевого бюджета.

Но осваивают их только в объеме 70%, уточнила Трошина. Остальные деньги, не найдя применения, возвращаются в Барнаул.

"Треть муниципалитетов края возвращают субвенцию в краевой бюджет в полном объеме, а между тем в регионе ежегодно планируется отлавливать более 10,5 тысяч собак", — констатировала Трошина.