Депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова задержали по обвинению во взятке в особо крупном размере, сообщает "Интерфакс".

В отношении него расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Депутата хотят привлечь к ответственности по делу о взятке бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, который был его партнером по бизнесу в компании "Макфа".

Юревич в настоящее время находится в международном розыске за взятки. Их общую сумму оценивают в 3,2 млрд рублей.

По версии следователей, экс-губернатор совместно с Белоусовым за столь крупное вознаграждение обеспечили победу организаций холдинга в аукционах в сфере дорожного обслуживания.

Кроме того, они содействовали назначению на должности директоров госпредприятий лиц, подконтрольных и аффилированных взяткодателям.

В настоящее время решается вопрос о назначении меры пресечения депутату. Его рассматривает Ленинский суд Екатеринбурга.