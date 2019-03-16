Газовое оборудование в квартирах трети россиян никогда не проходило проверку, либо проверялось реже, чем раз в год. Об этом свидетельствуют данные опроса Общероссийского народного фронта.

Опрос проводился с 15 января по 5 марта 2019 года. Участие в нем приняли 4880 человек.

"Треть граждан (30%) сообщила, что проверки такого оборудования, а также дымовых и вентиляционных каналов в их жилье либо вообще никогда не проводились, либо проходят реже одного раза в год (то есть раз в 2-3 года, а то и в 5 лет). Два и более раза в год такие контрольные мероприятия проводятся в квартирах и домах только 14% опрошенных", – сообщили в ОНФ.

44% опрошенных сообщили, что знают правила безопасной эксплуатации и соблюдают их. 34% заключили договор со специализированной организацией на техническое обслуживание. Почти половина (46%) знает, куда нужно звонить при подозрении, что произошла утечка газа.

А вот о сроках эксплуатации газового оборудования и сроках проведения проверок специализированными организациями знают только 12% и 9% опрошенных соответственно.

"Учитывая результаты опроса, для обеспечения газовой безопасности жителей необходимо предпринять некоторые меры. В частности мы предлагаем расширить графики проведения проверок – охватить выходные и будние дни вечером. У жителей должна быть возможность самим выбирать это время. Также нужно обязать управляющие и газовые компании активнее информировать граждан о проверках. А производителей газового оборудования – устанавливать датчики утечки газа на каждое изделие", – прокомментировал член Центрального штаба ОНФ, модератор тематической площадки Народного фронта "Жилье и городская среда" Светлана Калинина.

Результаты опроса и свои экспертные предложения ОНФ направит в Минстрой России и Госдуму.